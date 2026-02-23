DAX 25.058 +0,3%ESt50 6.149 +0,5%MSCI World 4.548 +0,2%Top 10 Crypto 8,4365 +3,1%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.284 +1,6%Euro 1,1794 +0,2%Öl 70,92 -0,4%Gold 5.195 +1,0%
Marktkap. 211,43 Mrd. EUR

KGV 31,93
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 435 Euro auf "Overweight" belassen. Warren Ackerman zog am Montag sein Fazit von der Konferenz der Consumer Analyst Group of New York (CAGNY). Die Präsentation des Kosmetikkonzerns habe optimistisch geklungen und sei weitgehend auf das US-Geschäft eingegangen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 02:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LOréal Overweight

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
435,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
398,95 €		 Abst. Kursziel*:
9,04%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
398,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,26%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
392,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

23.02.26 LOréal Buy UBS AG
23.02.26 LOréal Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.26 LOréal Overweight Barclays Capital
20.02.26 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 LOréal Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

