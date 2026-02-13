DAX 24.851 -0,3%ESt50 5.984 +0,0%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.752 -0,3%Euro 1,1855 -0,1%Öl 68,18 +0,7%Gold 4.990 -1,1%
LOréal Aktie

385,35 EUR +13,65 EUR +3,67 %
351,36 CHF +11,73 CHF +3,45 %
Marktkap. 198,25 Mrd. EUR

KGV 31,93
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

RBC Capital Markets

LOréal Outperform

15:36 Uhr
LOréal Outperform
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
385,35 EUR 13,65 EUR 3,67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal von 410 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein Strategieplan für das Kosmetikgeschäft habe nicht nur die Marktführerschaft von L'Oreal gestärkt, sondern auch für neues Wachstum in den einzelnen Segmenten gesorgt, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Montag vorliegenden Studie. In diesem Jahr dürften die Franzosen das Wachstum noch mehr ankurbeln./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:30 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
385,15 €		 Abst. Kursziel*:
11,64%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
385,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,59%
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
391,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

