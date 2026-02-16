DAX 25.005 +0,8%ESt50 6.022 +0,7%MSCI World 4.509 +0,0%Top 10 Crypto 8,7535 -0,7%Nas 22.543 +0,0%Bitcoin 57.155 -1,8%Euro 1,1836 -0,1%Öl 67,41 -1,7%Gold 4.870 -2,5%
LOréal Aktie

389,75 EUR +3,70 EUR +0,96 %
STU
390,75 EUR +6,80 EUR +1,77 %
GVIE
Marktkap. 205,01 Mrd. EUR

KGV 31,93
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

DZ BANK

LOréal Kaufen

16:51 Uhr
LOréal Kaufen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
389,75 EUR 3,70 EUR 0,96%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für L'Oreal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 440 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern verfüge über starke Innovationen und anorganisches Wachstum als Wachstumstreiber, schrieb Katharina Schmenger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal habe zwar unter den Erwartungen gelegen, was aber auch an Belastungen im Reiseeinzelhandel gelegen habe. Dies sollte sich nicht fortsetzen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:43 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:49 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Kaufen

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
392,25 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
389,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Katharina Schmenger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
391,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

16:51 LOréal Kaufen DZ BANK
09:51 LOréal Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 LOréal Outperform RBC Capital Markets
16.02.26 LOréal Buy UBS AG
16.02.26 LOréal Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

