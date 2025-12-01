DAX 23.770 +0,3%ESt50 5.706 +0,4%MSCI World 4.393 +0,2%Top 10 Crypto 12,49 +5,3%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.605 +1,3%Euro 1,1668 +0,4%Öl 63,14 +1,2%Gold 4.211 +0,1%
Top News
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Buy-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Buy-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rheinmetall-Aktie: UBS AG vergibt Buy Rheinmetall-Aktie: UBS AG vergibt Buy
Profil

LOréal Aktie

LOréal Aktien-Sparplan
367,20 EUR -4,95 EUR -1,33 %
STU
342,31 CHF -4,48 CHF -1,29 %
BRX
Marktkap. 201,23 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

Deutsche Bank AG

LOréal Sell

12:46 Uhr
LOréal Sell
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
367,20 EUR -4,95 EUR -1,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal nach dem Kapitalmarkttag in New York mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Dort habe Finanzchef Christophe Babule den Investoren das gesagt, was diese hätten hören wollen, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Aussagen Babules liefen auf ein beschleunigtes Wachstum des Kosmetikkonzerns hinaus./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Sell

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
370,95 €		 Abst. Kursziel*:
-8,34%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
367,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,41%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
364,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

