FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal nach dem Kapitalmarkttag in New York mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Dort habe Finanzchef Christophe Babule den Investoren das gesagt, was diese hätten hören wollen, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Aussagen Babules liefen auf ein beschleunigtes Wachstum des Kosmetikkonzerns hinaus./bek/ag
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
370,95 €
|Abst. Kursziel*:
-8,34%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
367,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,41%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
