LOréal Aktie
Marktkap. 194,5 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Unternehmensveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Diese habe die langfristigen Wachstumschancen im Bereich Luxuskosmetik beleuchtet, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegendem Einschätzung. Die Expertin verwies auf Innovationen und die weltweit wachsenden, wohlhabenden Konsumentengruppen. Kurzfristig stehe die Branche zwar weiterhin unter dem Druck eines geringen Verbrauchervertrauens. Allerdings scheine sich die Dynamik sowohl in China als auch in den USA allmählich zu verbessern./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:32 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LOréal Outperform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
410,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
365,25 €
|Abst. Kursziel*:
12,25%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
374,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,49%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
