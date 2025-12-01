DAX 23.667 +0,3%ESt50 5.680 +0,2%MSCI World 4.378 +0,0%Top 10 Crypto 11,61 +0,0%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 74.614 +0,4%Euro 1,1617 +0,1%Öl 63,12 -0,3%Gold 4.216 -0,4%
LOréal Aktie

378,25 EUR -1,30 EUR -0,34 %
STU
353,91 CHF +0,75 CHF +0,21 %
BRX
Marktkap. 199,98 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
378,25 EUR -1,30 EUR -0,34%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Finanzvorstand Christophe Babule habe die Kapitalmarktveranstaltung des Kosmetikkonzerns in New York mit ermutigenden Aussagen eröffnet, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Babule habe eine allmähliche Beschleunigung der Erholung des Marktwachstums bestätigt und sich auch positiv zu den Trends zum "Black Friday" sowie zum "Singles Day" am 11. November geäußert. Der sogenannte "Beauty Stimulus Plan" zur Wachstumsbeschleunigung werde auch 2026 ein entscheidender Faktor bleiben./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 23:21 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 23:21 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
410,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
378,50 €		 Abst. Kursziel*:
8,32%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
378,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,39%
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
364,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

08:26 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
08:26 LOréal Outperform RBC Capital Markets
26.11.25 LOréal Underweight Barclays Capital
26.11.25 LOréal Neutral UBS AG
26.11.25 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

