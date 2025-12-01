LOréal Aktie
Marktkap. 199,98 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Finanzvorstand Christophe Babule habe die Kapitalmarktveranstaltung des Kosmetikkonzerns in New York mit ermutigenden Aussagen eröffnet, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Babule habe eine allmähliche Beschleunigung der Erholung des Marktwachstums bestätigt und sich auch positiv zu den Trends zum "Black Friday" sowie zum "Singles Day" am 11. November geäußert. Der sogenannte "Beauty Stimulus Plan" zur Wachstumsbeschleunigung werde auch 2026 ein entscheidender Faktor bleiben./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 23:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 23:21 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Outperform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
410,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
378,50 €
|Abst. Kursziel*:
8,32%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
378,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,39%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
