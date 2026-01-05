LOréal Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Celine Pannuti vergab in einer am Freitag vorliegenden Studie den Aktien des Kosmetikherstellers vor den im Februar anstehenden Jahreszahlen den Status "Positive Catalyst Watch", womit sie mit positiven Überraschungen rechnet./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 22:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:15 / GMT
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
365,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
383,00 €
|Abst. Kursziel*:
-4,70%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
381,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,41%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
373,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
