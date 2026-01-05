LOréal Aktie
Marktkap. 189,54 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 367 auf 430 Euro angehoben. Erstmals seit mehr als zwei Jahren dürfte der Anlagehintergrund für den Kosmetikhersteller von einer seltenen Kombination günstiger Faktoren profitieren, schrieb Guillaume Delmas in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Er nennt eine sich schnell verbessernde operative Dynamik aufgrund eines sich beschleunigenden Branchenwachstums sowie die sich verbessernde Marktanteilsdynamik der Franzosen. Zudem sieht er für die Marktschätzungen Luft nach oben. Die Bewertung sei attraktiv und das Risikoprofil werde entschärft dank einer sinkenden Abhängigkeit von der Kategorie Duftstoffe und der Entscheidung des Unternehmens, den Anteil an Galderma nicht weiter aufzustocken./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 20:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
430,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
380,30 €
|Abst. Kursziel*:
13,07%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
383,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,11%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
374,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|12:01
|LOréal Buy
|UBS AG
|07.01.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|30.12.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12:01
|LOréal Buy
|UBS AG
|07.01.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|30.12.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12:01
|LOréal Buy
|UBS AG
|09.12.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|30.12.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research