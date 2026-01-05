DAX 25.229 +0,4%ESt50 5.968 +1,1%MSCI World 4.488 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.462 -0,7%Euro 1,1644 -0,1%Öl 62,54 -0,3%Gold 4.466 -0,3%
LOréal Aktie

383,55 EUR +20,00 EUR +5,50 %
STU
356,95 CHF +20,04 CHF +5,95 %
BRX
Marktkap. 189,54 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
383,55 EUR 20,00 EUR 5,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 367 auf 430 Euro angehoben. Erstmals seit mehr als zwei Jahren dürfte der Anlagehintergrund für den Kosmetikhersteller von einer seltenen Kombination günstiger Faktoren profitieren, schrieb Guillaume Delmas in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Er nennt eine sich schnell verbessernde operative Dynamik aufgrund eines sich beschleunigenden Branchenwachstums sowie die sich verbessernde Marktanteilsdynamik der Franzosen. Zudem sieht er für die Marktschätzungen Luft nach oben. Die Bewertung sei attraktiv und das Risikoprofil werde entschärft dank einer sinkenden Abhängigkeit von der Kategorie Duftstoffe und der Entscheidung des Unternehmens, den Anteil an Galderma nicht weiter aufzustocken./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 20:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

12:01 LOréal Buy UBS AG
07.01.26 LOréal Market-Perform Bernstein Research
06.01.26 LOréal Sell Deutsche Bank AG
30.12.25 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.12.25 LOréal Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

