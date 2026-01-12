LOréal Aktie
Marktkap. 208,42 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von L'Oreal vor der Jahresbilanz den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Neutral". Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Beauty-Konzerne hätten sich im vierten Quartal 2025 wohl am besten geschlagen und der Trend halte im neuen Jahr zunächst an. Neben L'Oreal hob sie die mit "Overweight" eingestuften Beiersdorf und Unilever heraus./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
387,75 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
386,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
377,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
