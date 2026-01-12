DAX 25.309 -0,2%ESt50 6.025 -0,3%MSCI World 4.517 +0,0%Top 10 Crypto 12,89 -1,1%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.436 +0,1%Euro 1,1613 +0,0%Öl 63,81 -0,1%Gold 4.607 -0,2%
LOréal Aktie

JP Morgan Chase & Co.

LOréal Neutral

08:26 Uhr
LOréal Neutral
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von L'Oreal vor der Jahresbilanz den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Neutral". Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Beauty-Konzerne hätten sich im vierten Quartal 2025 wohl am besten geschlagen und der Trend halte im neuen Jahr zunächst an. Neben L'Oreal hob sie die mit "Overweight" eingestuften Beiersdorf und Unilever heraus./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

