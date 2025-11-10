DAX 23.908 +0,1%ESt50 5.688 -0,1%MSCI World 4.340 -0,1%Top 10 Crypto 12,93 +2,4%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.293 +1,2%Euro 1,1601 -0,2%Öl 63,93 -0,6%Gold 4.076 -0,1%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 Amazon 906866 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
LOréal Aktie

357,10 EUR -1,10 EUR -0,31 %
356,10 EUR -1,70 EUR -0,48 %
Marktkap. 191,14 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

LOréal Outperform

LOréal Outperform
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
357,10 EUR -1,10 EUR -0,31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Die Erholung des Kosmetikmarktes verlaufe nicht geradlinig, was die Franzosen aber nicht daran hindern sollte, das Umsatzwachstum weiter zu steigern, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. L'Oreal verfolge weiter ein dynamisches Produkteinführungs-Programm. Vor allem die Luxussparte sollte in der Hochsaison für einen Schub sorgen./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 18:14 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Outperform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
410,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
357,65 €		 Abst. Kursziel*:
14,64%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
357,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,81%
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
364,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

09:36 LOréal Outperform RBC Capital Markets
10.11.25 LOréal Sell Deutsche Bank AG
05.11.25 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.25 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
23.10.25 LOréal Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

