LOréal Aktie
Marktkap. 191,14 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Die Erholung des Kosmetikmarktes verlaufe nicht geradlinig, was die Franzosen aber nicht daran hindern sollte, das Umsatzwachstum weiter zu steigern, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. L'Oreal verfolge weiter ein dynamisches Produkteinführungs-Programm. Vor allem die Luxussparte sollte in der Hochsaison für einen Schub sorgen./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 18:14 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Outperform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
410,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
357,65 €
|Abst. Kursziel*:
14,64%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
357,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,81%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|09:36
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:36
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:36
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|10.11.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.25
|LOréal Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.