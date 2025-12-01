DAX 24.031 +0,6%ESt50 5.746 +0,5%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 78.473 -0,9%Euro 1,1652 +0,1%Öl 63,23 -0,2%Gold 4.223 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Infineon 623100 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX um 24.000 Punkte -- Störung bei Cloudflare -- Airbus hadert mit Auslieferungsziel -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Stahltitel, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Wedbush erklärt: Warum die NVIDIA-Aktie trotz KI-Blasenwarnungen enormes Potenzial hat Wedbush erklärt: Warum die NVIDIA-Aktie trotz KI-Blasenwarnungen enormes Potenzial hat
Intel-Aktie unter Druck: Strategiewende belastet - vorbörslich leichte Erholung Intel-Aktie unter Druck: Strategiewende belastet - vorbörslich leichte Erholung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LOréal Aktie

Kaufen
Verkaufen
LOréal Aktien-Sparplan
369,40 EUR +0,70 EUR +0,19 %
STU
345,51 CHF +1,07 CHF +0,31 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 196,6 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120321

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LRLCF

Deutsche Bank AG

LOréal Sell

11:41 Uhr
LOréal Sell
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
369,40 EUR 0,70 EUR 0,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Der Kapitalmarkttag habe sich um das US-Geschäft gedreht, und damit dem besten was die Franzosen zu bieten hätten, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. L'Oreal sei Innovationsführer. Es sei daher vielleicht überraschend, dass kleinere Marken in den USA den Franzosen in vielen Kategorien das Leben schwer machten./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Sell

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
368,40 €		 Abst. Kursziel*:
-7,71%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
369,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,96%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
364,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

11:41 LOréal Sell Deutsche Bank AG
04.12.25 LOréal Neutral UBS AG
04.12.25 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 LOréal Sell Deutsche Bank AG
02.12.25 LOréal Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net November 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei LOréal-Aktie
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LOréal-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur LOréal-Aktie
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LOréal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
GlobeNewswire L’ORÉAL ANNOUNCES LAUNCH OF NEW EMPLOYEE SHARE PLAN
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at April 30, 2025
GlobeNewswire First quarter 2025 sales
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at March 31, 2025
GlobeNewswire Share buyback program
GlobeNewswire Annual General Meeting to be held on Tuesday 29 April 2025 and 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at February 28, 2025
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at January 31, 2025
RSS Feed
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) zu myNews hinzufügen