LOréal Aktie
Marktkap. 198,46 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Analyst Tom Sykes wies im Zusammenhang mit der Aufstockung des Anteils an Galderma auf zuletzt zurückgegangene Suchmaschinenanfragen nach den Marken der Schweizer hin. Aktuelle Zahlen zeigten zudem gesunkene Importe von Beauty-Produkten in China./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Sell
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
368,00 €
|Abst. Kursziel*:
-7,61%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
367,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,55%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
