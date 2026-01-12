DAX25.302 -0,2%Est506.026 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -1,1%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.436 +0,1%Euro1,1613 ±0,0%Öl63,81 -0,1%Gold4.607 -0,2%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt L'Oreal auf 'Positive Catalyst Watch'

16.01.26 09:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
387,35 EUR 1,10 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von L'Oreal (LOréal) vor der Jahresbilanz den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Neutral". Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Beauty-Konzerne hätten sich im vierten Quartal 2025 wohl am besten geschlagen und der Trend halte im neuen Jahr zunächst an. Neben L'Oreal hob sie die mit "Overweight" eingestuften Beiersdorf und Unilever heraus./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

DatumMeistgelesen
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

DatumRatingAnalyst
08:26LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.01.2026LOréal HoldDeutsche Bank AG
09.01.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.01.2026LOréal BuyUBS AG
07.01.2026LOréal Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.01.2026LOréal BuyUBS AG
09.12.2025LOréal OutperformRBC Capital Markets
02.12.2025LOréal OutperformRBC Capital Markets
26.11.2025LOréal OutperformRBC Capital Markets
17.11.2025LOréal OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:26LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.01.2026LOréal HoldDeutsche Bank AG
09.01.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.01.2026LOréal Market-PerformBernstein Research
30.12.2025LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.01.2026LOréal SellDeutsche Bank AG
16.12.2025LOréal SellDeutsche Bank AG
09.12.2025LOréal SellDeutsche Bank AG
05.12.2025LOréal SellDeutsche Bank AG
03.12.2025LOréal SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen