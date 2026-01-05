LOréal Aktie
Marktkap. 193,43 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für L'Oreal von 410 auf 405 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. 2025 sei ein durchwachsenes Jahr für die europäischen Konsumgüter-Unternehmen gewesen, allerdings mit erheblichen Performance-Unterschieden innerhalb des Sektors, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sein Basisszenario für 2026 signalisiere ein ähnliches Wachstum wie im Vorjahr im Bereich von 3 bis 5 Prozent. Sein Sektorfavorit für 2026 ist Beiersdorf./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 22:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Market-Perform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
405,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
361,45 €
|Abst. Kursziel*:
12,05%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
360,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,33%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|14:06
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|30.12.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|14:06
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|30.12.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|14:06
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|30.12.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research