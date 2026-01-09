DAX 25.352 +0,4%ESt50 5.996 +0,0%MSCI World 4.514 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.491 -0,8%Euro 1,1680 +0,4%Öl 62,91 -0,2%Gold 4.585 +1,7%
LOréal Aktie

390,40 EUR +4,35 EUR +1,13 %
STU
364,09 CHF +5,26 CHF +1,47 %
BRX
Marktkap. 205,44 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

LOréal Hold

12:26 Uhr
LOréal Hold
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
390,40 EUR 4,35 EUR 1,13%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für L'Oreal von 340 auf 360 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Die Aussichten für Europas Konsumgüter- und Nahrungsmittelkonzerne blieben durchwachsen, die meisten negativen Aspekte schienen jedoch bereits eingepreist zu sein, schrieb Tom Sykes am Montag. Die größten Chancen sieht er bei Werten, bei denen aus seiner Sicht zu große Enttäuschungsrisiken im Vergleich zum Marktkonsens eingepreist sind, und jenen in einem umfassenden Turnaround. Bei Aktien, die er aktuell nicht mag, seien die Unternehmen nicht zwangsläufig schlecht, die Aussichten würden hier lediglich "überpreist". L'Oreal komme mit der Konkurrenz kleiner Marken besser klar als jeder andere Konzern./ag/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 04:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LOréal Hold

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
389,85 €		 Abst. Kursziel*:
-7,66%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
390,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,79%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
376,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

