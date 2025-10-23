Unilever-Aktie wenig verändert: Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q
Unilever hat die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt, nachdem der britische Konsumgüterhersteller im dritten Quartal zumindest den bereinigten (underlying) Umsatz steigern konnte und dabei die Markterwartungen übertraf.
Werte in diesem Artikel
Wie Unilever mitteilte, erwirtschaftete der Konzern im Quartal einen Umsatz von 14,72 Milliarden Euro. Bereinigt war dies ein Umsatzplus von 3,9 Prozent im Vorjahresvergleich, nominal ein Rückgang um 3,5 Prozent. Analysten hatten ein bereinigtes Umsatzplus - eine Kennzahl, die Währungsschwankungen und M&A-Auswirkungen ausschließt - von 3,7 Prozent und einen Umsatz von 14,77 Milliarden Euro erwartet. Das Volumenwachstum lag Unilever zufolge bei 1,5 Prozent.
Das Unternehmen, das für Marken wie Dove Seife und Ben & Jerry's steht und dabei ist, sein Speiseeis-Geschäft bis Jahresende an die Börse zu bringen, teilte weiter mit, innovationsgetrieben besonders starke Umsätze in den Industrieländern erzielt zu haben. Die Abspaltung des Speiseeis-Geschäfts werde den Fokus schärfen, hieß es weiter.
Unilever rechnet im Gesamtjahr weiterhin mit bereinigtem Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent. Das Wachstum werde im zweiten Halbjahr über dem der ersten Jahreshälfte liege. Außerdem solle sich die operative Marge im Gesamtjahr verbessern und im zweiten Halbjahr bei mindestens 18,5 Prozent liegen.
Die Unilever-Aktie zeigt sich in London zeitweise 0,13 Prozent tiefer bei 46,47 GBP.
DOW JONES
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Unilever plc
Analysen zu Unilever plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.2024
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
