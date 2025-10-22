DAX 24.085 -0,3%ESt50 5.652 +0,2%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 15,01 +0,6%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.328 +1,7%Euro 1,1597 -0,2%Öl 65,64 +2,0%Gold 4.119 +0,6%
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Der Umsatz im dritten Quartal sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach dem Bericht. Sie betonte die Steigerung der Absatzmenge ohne das Eiscreme-Geschäft./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:59 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
54,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
47,00 £		 Abst. Kursziel*:
14,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
47,37 £		 Abst. Kursziel aktuell:
14,00%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,93 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

10:51 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.10.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Unilever Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever plc

Dow Jones Zahlen präsentiert Unilever-Aktie wenig verändert: Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q Unilever-Aktie wenig verändert: Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q
dpa-afx Unilever bestätigt Prognose - Aktie kaum bewegt
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever am Vormittag im Aufwind
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever am Nachmittag schwächer
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever am Mittwochmittag im Minusbereich
Dow Jones Unilever-Aktie schwächer: Magnum-Börsengang verschoben - wegen US-Shutdown
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag schwächer
finanzen.net Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 klettert zum Handelsstart
RTE.ie Unilever delays Magnum demerger timeline
RTE.ie 99 Problems: Why Ben & Jerry's is at war with Unilever
MarketWatch A Ben & Jerry’s co-founder is quitting. He says Unilever and Magnum have muzzled the ice-cream company’s voice.
FOX Business Ben & Jerry's cofounder leaves business after 47 years, claiming he's been 'silenced' by Unilever
Business Times Ben & Jerry's co-founder resigns citing loss of independence under Unilever
RTE.ie Ben & Jerry's co-founder resigns amid Unilever rift
Financial Times Ben & Jerry’s co-founder quits over Unilever ‘silencing’ of social mission
Zacks What Makes Unilever (UL) a New Buy Stock
