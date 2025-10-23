Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Kursentwicklung

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 46,94 GBP zu.

Die Unilever-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 46,94 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,47 GBP zu. Bei 46,50 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 1.355.242 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 49,10 GBP erreichte der Titel am 23.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 43,11 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 EUR. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 48,93 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Unilever.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,96 EUR fest.

