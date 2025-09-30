Unilever Aktie
Marktkap. 123,88 Mrd. EURKGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unilever auf "Overweight" belassen. Die Rohstoffpreise deuteten auf eine disinflationäre Entwicklung im kommenden Jahr hin, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick für die europäische Konsumgüterbranche. Anlagechancen sieht sie bei defensiven Qualitätsunternehmen, die weiterhin ein Volumenwachstum vorweisen können und vernünftig bewertet seien - namentlich Unilever, Danone, Kerry, AB Inbev, Heineken und Coca-Cola HBC. Dagegen rät die Expertin von hoch bewerteten Titeln in einem sich verschlechternden Konsumumfeld wie Lindt und Haleon ab./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 18:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
43,53 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
43,44 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,80 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|14:51
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
