Unilever Aktie

50,08 EUR -0,48 EUR -0,95 %
STU
43,56 GBP -0,31 GBP -0,71 %
LSE
Marktkap. 123,93 Mrd. EUR

KGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Symbol UNLYF

Jefferies & Company Inc.

Unilever Underperform

08:36 Uhr
Unilever Underperform
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
50,08 EUR -0,48 EUR -0,95%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 3900 auf 3800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes passte am Dienstag nochmals seine Erwartungen für das dritte Quartal des Konsumgüterkonzerns an. In dem Jahresviertel geht er von weniger organischem Wachstum aus als der Konsens, der also verfehlt werden dürfte und sinken müsse./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Underperform

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
38,00 £
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
43,87 £		 Abst. Kursziel*:
-13,38%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
43,56 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,76%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,32 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

08:36 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
29.09.25 Unilever Outperform Bernstein Research
29.09.25 Unilever Overweight Barclays Capital
26.09.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

