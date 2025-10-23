DAX24.129 -0,1%Est505.657 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.475 +1,9%Euro1,1589 -0,2%Öl65,85 +2,3%Gold4.116 +0,5%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5400 Pence

23.10.25 11:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
54,62 EUR 1,52 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Der Umsatz im dritten Quartal sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach dem Bericht. Sie betonte die Steigerung der Absatzmenge ohne das Eiscreme-Geschäft./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:59 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

