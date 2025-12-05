DAX 24.028 +0,6%ESt50 5.724 +0,1%MSCI World 4.419 +0,0%Top 10 Crypto 12,18 -3,4%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 77.039 +0,4%Euro 1,1645 +0,0%Öl 63,75 +0,6%Gold 4.197 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Netflix 552484 SAP 716460 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor
Ruhestand voraus: Wie das Depot rechtzeitig auf die Rente vorbereitet werden kann Ruhestand voraus: Wie das Depot rechtzeitig auf die Rente vorbereitet werden kann
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Unilever Aktie

Kaufen
Verkaufen
Unilever Aktien-Sparplan
50,82 EUR -0,04 EUR -0,08 %
STU
44,56 GBP +0,28 GBP +0,63 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 124,34 Mrd. EUR

KGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JNE2

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B10RZP78

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNLYF

Jefferies & Company Inc.

Unilever Underperform

08:01 Uhr
Unilever Underperform
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
50,82 EUR -0,04 EUR -0,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Nach dem Fokus auf Renditen und Barmittel im Unilever-Konzern habe der Eishersteller Magnum Ice Cream Co mit seiner baldigen Abspaltung die Möglichkeit, wieder in Wachstum zu investieren, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Ziele seien ehrgeizig und erforderten Glaubwürdigkeit. Für 2026 sollten Anleger ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,5 bis 15 annehmen./tav/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Underperform

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
44,56 £		 Abst. Kursziel*:
-10,23%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
44,56 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,23%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,81 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

08:01 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
26.11.25 Unilever Sell UBS AG
26.11.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Unilever Outperform Bernstein Research
24.11.25 Unilever Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever plc

finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever am Nachmittag nahezu unverändert
finanzen.net Unilever Aktie News: Anleger greifen bei Unilever am Mittag zu
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever am Freitagvormittag nahe Vortagesniveau
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 am Mittag stärker
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich
finanzen.net Börsianer warten auf Impulse: STOXX 50 am Nachmittag mit Verschnaufpause
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus
RTE.ie Unilever to sell snack brand Graze to Candy Kittens owner
Financial Times Unilever says Ben & Jerry’s chair no longer suitable for board role
BBC Ben & Jerry's co-founder says Unilever blocked Palestine-themed ice cream
FOX Business Ben & Jerry’s co-founder says Unilever 'stopped' ice cream company from creating a 'flavor for Palestine'
BBC Ben & Jerry's co-founder says Unilever blocked Palestine-themed ice cream
RTE.ie Unilever delays Magnum demerger timeline
RTE.ie 99 Problems: Why Ben & Jerry's is at war with Unilever
MarketWatch A Ben & Jerry’s co-founder is quitting. He says Unilever and Magnum have muzzled the ice-cream company’s voice.
RSS Feed
Unilever plc zu myNews hinzufügen