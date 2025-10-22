Unilever Aktie
Marktkap. 130,9 Mrd. EURKGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Diese seien ermutigend, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für das Wachstum in China und Indonesien. In beiden Regionen sei der Lebensmittelkonzern wieder zu Wachstum zurückgekehrt, das sich zudem im Schlussquartal 2025 noch beschleunigen dürfte./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:37 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Unilever Underperform
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
39,00 £
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
47,05 £
|Abst. Kursziel*:
-17,11%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
47,23 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,43%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,93 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|12:31
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:46
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
