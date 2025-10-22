DAX 24.101 -0,2%ESt50 5.654 +0,3%MSCI World 4.321 +0,0%Top 10 Crypto 14,95 +0,2%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.483 +1,9%Euro 1,1588 -0,2%Öl 65,94 +2,5%Gold 4.108 +0,3%
Unilever Aktie

54,52 EUR +0,70 EUR +1,30 %
47,24 GBP +0,71 GBP +1,53 %
Marktkap. 130,9 Mrd. EUR

KGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
54,52 EUR 0,70 EUR 1,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unilever nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5050 Pence belassen. Das vergleichbare Wachstum des Konsumgüterkonzerns sei geringfügig besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu bleibe die Aktie attraktiv bewertet./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever Buy

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,14 £		 Abst. Kursziel*:
7,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
47,24 £		 Abst. Kursziel aktuell:
6,90%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,93 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

12:31 Unilever Buy Deutsche Bank AG
12:26 Unilever Outperform Bernstein Research
11:46 Unilever Underperform RBC Capital Markets
10:51 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever plc

Dow Jones Zahlen präsentiert Unilever-Aktie legt zu:Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q Unilever-Aktie legt zu:Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Unilever nach Umsatzzahlen auf 'Outperform'
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever gewinnt am Mittag an Fahrt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5400 Pence
dpa-afx Unilever bestätigt Prognose - Aktie kaum bewegt
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever am Vormittag im Aufwind
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever am Nachmittag schwächer
Dow Jones Unilever-Aktie schwächer: Magnum-Börsengang verschoben - wegen US-Shutdown
RTE.ie Unilever delays Magnum demerger timeline
RTE.ie 99 Problems: Why Ben & Jerry's is at war with Unilever
MarketWatch A Ben & Jerry’s co-founder is quitting. He says Unilever and Magnum have muzzled the ice-cream company’s voice.
FOX Business Ben & Jerry's cofounder leaves business after 47 years, claiming he's been 'silenced' by Unilever
Business Times Ben & Jerry's co-founder resigns citing loss of independence under Unilever
RTE.ie Ben & Jerry's co-founder resigns amid Unilever rift
Financial Times Ben & Jerry’s co-founder quits over Unilever ‘silencing’ of social mission
Zacks What Makes Unilever (UL) a New Buy Stock
