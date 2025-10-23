Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Mittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 46,99 GBP.

Um 11:48 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 46,99 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 47,45 GBP. Bei 46,50 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 778.661 Unilever-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,10 GBP) erklomm das Papier am 23.04.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 4,49 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.02.2025 auf bis zu 43,11 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 48,93 GBP angegeben.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,96 EUR je Unilever-Aktie.

