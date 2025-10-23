Aktien Europa Schluss: Überwiegend moderate Gewinne
23.10.25 18:04 Uhr
Werbung
AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag mehrheitlich moderat zugelegt. Bei einigen Einzelwerten kam es nach Quartalszahlen zu kräftigen Bewegungen. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,52 Prozent bei 5.668,33 Punkten.
Werbung
Werbung
Außerhalb des Euroraums legte der britische FTSE 100 um 0,67 Prozent auf 9.578,57 Punkte zu, während der schweizerische SMI um 0,45 Prozent auf 12.557,27 Punkte sank./edh/he