Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochmittag im Minusbereich

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Unilever befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 46,22 GBP ab.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 46,22 GBP. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 46,05 GBP. Bei 46,34 GBP eröffnete der Anteilsschein. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 207.087 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 49,10 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Bei 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 7,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,30 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. Am 04.02.2027 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2025 2,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

