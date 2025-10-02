Unilever Aktie
Marktkap. 122,98 Mrd. EURKGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever von 5100 auf 5050 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kursrutsch im vergangenen Monat scheine übertrieben, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er macht sich weniger Sorgen als der Markt über abnehmende Dynamik im Bereich Nahrungsergänzungsmittel und den Wandel in den Vertriebswegen. Die Bewertung der Unilever-Aktien hält Sykes für zu niedrig./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Buy
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
50,50 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,63 £
|Abst. Kursziel*:
15,74%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,88 £
|Abst. Kursziel aktuell:
15,09%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,27 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|09:31
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
