MÄRKTE USA/Etwas leichter - Geopolitische Risiken dämpfen Kauflaune

22.10.25 18:35 Uhr
DOW JONES--Etwas leichter tendieren die US-Börsen am Mittwoch im Verlauf. Der Dow-Jones-Index sinkt gegen Mittag um 0,4 Prozent auf 46.736 Punkte. Der S&P-500 verliert 0,5 Prozent und der Nasdaq-Composite 1,0 Prozent. Übergeordnet drücke der Zollkonflikt zwischen den USA und China auf die Stimmung, dazu komme der immer noch nicht beigelegte Haushaltsstreit mit der Folge eines andauernden Shutdowns, heißt es. Im Zollkonflikt hat US-Präsident Trump angedeutet, dass ein geplantes Treffen mit seinem chinesischen Pendant Xi Jinping möglicherweise doch nicht stattfinden könnte. Ein ebenfalls geplantes Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin wurde schon abgesagt, nachdem Vertreter Russlands signalisiert hatten, dass ihrerseits keine Bereitschaft bestehe, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Am Devisenmarkt tendiert der Dollar knapp behauptet. Wenig bewegt zeigen sich angesichts fehlender neuer Impulse die US-Anleihen. Die Zehnjahresrendite steigt um einen Basispunkt auf 3,97 Prozent. Die Ölpreise steigen um bis zu 2,5 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf Berichte, wonach Indien einwilligen könnte, weniger Öl aus Russland zu importieren, um möglicherweise eine Senkung der Zölle auf indische Ausfuhren in die USA zu erlangen. Daneben gibt es Berichte, denen zufolge die USA ihre strategischen Ölreserven aufstocken wollen. Und nicht zuletzt sind die US-Ölvorräte in der vergangenen Woche gesunken, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Daten hervorgeht. Beim Gold setzen sich die Gewinnmitnahmen des Vortags fort. Der Preis für die Feinunze verliert weitere 1,1 Prozent, nachdem es am Dienstag um über 5 Prozent nach unten gegangen war. Mit aktuell etwa 4.040 Dollar liegt der Preis der Feinunze damit schon wieder mehr als 300 Dollar unter dem Rekordhoch vom Montag.

Impulse für Einzelwerte kommen hauptsächlich von der Bilanzsaison. Bei Netflix bemängeln Marktteilnehmer die operative Marge, die im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt habe. Für die Netflix-Aktie geht es um fast 10 Prozent nach unten.

GE Vernova (-5,2%) hat zwar mit dem Quartalsgewinn die Konsensschätzung der von Factset befragten Analysten übertroffen und den Ausblick bestätigt, einige Marktbeobachter hätten aber noch mehr erwartet, heißt es dazu.

Der Telekommunikationskonzern AT&T ist im dritten Quartal in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt, rechnet aber damit, dass im vierten Quartal mehr Kunden dem Unternehmen den Rücken kehren. Die Aktie fällt um 2,4 Prozent.

Mit Enttäuschung werden auch die Zahlen des Barbie-Herstellers Mattel aufgenommen. Die Aktie gibt um 1,7 Prozent nach.

Western Alliance gewinnen derweil 2,7 Prozent. Die Regionalbank hat einen Gewinnanstieg vermeldet. Die Aktien waren in der vergangenen Woche zeitweise heftig abverkauft worden, nachdem Western Alliance und die Wettbewerberin Zions über Kreditausfälle berichtet und damit Angst vor einer neuen Bankenkrise geschürt hatten.

Nach Handelsschluss werden unter anderen IBM, Tesla und Alcoa über den Verlauf des dritten Quartals berichten.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 46.736,22 -0,4% -188,52 +10,3%

S&P-500 6.699,23 -0,5% -36,12 +14,5%

NASDAQ Comp 22.719,75 -1,0% -233,92 +18,9%

NASDAQ 100 24.873,77 -1,0% -253,36 +19,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 18:07 % YTD

EUR/USD 1,1615 +0,1% 1,1604 1,1623 +12,0%

EUR/JPY 176,30 +0,0% 176,26 176,38 +8,2%

EUR/CHF 0,9242 +0,1% 0,9236 0,9244 -1,6%

EUR/GBP 0,8690 +0,1% 0,8679 0,8677 +4,9%

USD/JPY 151,79 -0,1% 151,88 151,76 -3,4%

GBP/USD 1,3365 -0,0% 1,3370 1,3395 +6,8%

USD/CNY 7,1013 +0,0% 7,0992 7,0973 -1,5%

USD/CNH 7,1270 +0,0% 7,1259 7,1234 -2,9%

AUS/USD 0,6498 +0,1% 0,6489 0,6503 +4,9%

Bitcoin/USD 108.574,45 -2,0% 110.845,55 113.340,80 +17,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,67 57,24 +2,5% 1,43 -19,8%

Brent/ICE 62,72 61,32 +2,3% 1,40 -18,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.044,42 4.122,85 -1,9% -78,43 +57,0%

Silber 48,29 48,74 -0,9% -0,45 +68,8%

Platin 1.367,57 1.340,84 +2,0% 26,73 +53,1%

Kupfer 4,99 4,97 +0,6% 0,03 +21,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2025 12:36 ET (16:36 GMT)

