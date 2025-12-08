DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,05 -3,2%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.280 +1,0%Euro1,1656 +0,1%Öl63,87 ±0,0%Gold4.209 +0,3%
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Pressestimme: 'Südwest-Presse' zum Besuch von Merz in Israel

08.12.25 05:34 Uhr

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zum Besuch von Merz in Israel:

Beinahe zwei Jahrzehnte lang hat dieser Satz die deutsche Außenpolitik geprägt: "Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson." Kanzler Friedrich Merz (CDU) wiederum hat diese Wortwahl nie recht gefallen, er hat sie bislang vermieden. Bei seinem Israel-Besuch wählte er nun eine neue Ausdrucksweise: Nach seinem Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem sagte er, für die Existenz und die Sicherheit Israels einzustehen, gehöre "zum unveränderlichen Wesenskern unserer Beziehungen". Es ist der Versuch einer Befreiung von einer Phrase, die zunehmend hohl zu klingen drohte. Die letzten Monate haben jedenfalls gezeigt, dass Merz bereit ist, sich in Nahost zu engagieren. Und dass er sich dabei auch nicht scheut, Konflikte mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu einzugehen. Wenn neue Begriffe dabei helfen, umso besser./yyzz/DP/mis