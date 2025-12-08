DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,05 -3,2%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.385 +1,2%Euro1,1656 +0,1%Öl63,80 -0,1%Gold4.213 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Netflix 552484 Infineon 623100 SAP 716460 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Finanzexperten zu FOMO-Anlegern: Wie viel Budget man wirklich für Bitcoin-Investments einplanen sollte Finanzexperten zu FOMO-Anlegern: Wie viel Budget man wirklich für Bitcoin-Investments einplanen sollte
Trading-Depot: 144,4 % Rendite in vier Jahren - jetzt kostenlos anmelden! Trading-Depot: 144,4 % Rendite in vier Jahren - jetzt kostenlos anmelden!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: Wie BIT Capital mit Tech, Daten & Timing die Nasdaq schlägt.

Söder: Formale Zusammenarbeit mit AfD geht nicht

08.12.25 06:30 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder hält es für ausgeschlossen, dass sich die Union bei Bundestagsabstimmungen von der AfD abhängig macht. Es sei möglich, dass die AfD Vorschläge der Union mittrage. Es müsse aber immer eine eigene Mehrheit geben. "Eine formale Zusammenarbeit geht nicht und wir werden natürlich auch keinen Antrag der AfD unterstützen", sagte Söder in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Die "Schmuddelkinder von der AfD" heimlich Mehrheiten besorgen zu lassen - das funktioniere nicht, so der bayerische Ministerpräsident.

Wer­bung

Die Migrationsentschließung aus der Zeit des Bundestagswahlkampfes Anfang 2025, als die Union einen Antrag mit AfD-Stimmen durchsetzte, hält Söder im Nachhinein für einen möglichen Fehler. "Die damalige Entscheidung war eine Entscheidung des Kanzlerkandidaten, die haben wir dann auch alle mitgetragen", sagte Söder. "Es war eine Leitentscheidung - ein Kandidat hat im Wahlkampf immer recht", sagte er mit Blick auf die damalige Rolle von Friedrich Merz.

Die Entscheidung habe die "linke Seite" mobilisiert und die eigene Unionsseite sehr gespalten, sagte Söder. "Ich erinnere mich, nach der ersten Abstimmung, als der Geschäftsführer der AfD dann wirklich zähnefletschend, geifernd, im Bundestag nochmal hingegangen ist und von einer neuen Zeit gesprochen hat, spätestens dann war jedem klar, dass man möglicherweise der AfD eine Chance gegeben hat, die man so nicht geben wollte."/dm/DP/zb