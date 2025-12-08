DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 -0,3%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.555 +1,4%Euro1,1662 +0,2%Öl63,89 +0,1%Gold4.215 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 SAP 716460 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Netflix 552484 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Klöckner & Co. bestätigt Gespräche über mögliches Übernahmeangebot -- Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP, VW im Fokus
Top News
IBM-Aktie: Übernahme von Confluent steht offenbar kurz bevor IBM-Aktie: Übernahme von Confluent steht offenbar kurz bevor
Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: Wie BIT Capital mit Tech, Daten & Timing die Nasdaq schlägt.

Meloni versichert Selenskyj weitere Unterstützung

08.12.25 06:27 Uhr

ROM (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj weitere Unterstützung gegen Russlands Angriffskrieg zugesichert. In einem Telefonat vor einem Treffen Selenskyjs mit weiteren europäischen Partnern in London hielt die rechte Regierungschefin nach Angaben ihres Büros Moskau eine "neue Serie wahlloser Angriffe auf zivile Ziele" in der Ukraine vor. Ihr Land werde weitere Güter zur Unterstützung der dortigen Energieinfrastruktur und Bevölkerung liefern, auch Generatoren. Ziel bleibe ein dauerhafter und gerechter Frieden.

Wer­bung

An dem Treffen an diesem Montag in London nimmt Meloni nicht teil. Dabei sind der britische Premierminister Keir Starmer, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Die USA und die Ukraine hatten bis Samstag drei Tage lang über einen Friedensplan verhandelt. Zuvor waren Unterhändler von US-Präsident Donald Trump in Moskau. Meloni versicherte nach Angaben ihres Büros auch ihre Unterstützung für den laufenden Verhandlungsprozess und das Engagement der Vereinigten Staaten./cs/DP/zb