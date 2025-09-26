DAX 23.739 +0,9%ESt50 5.500 +1,0%Top 10 Crypto 15,32 +0,0%Dow 46.247 +0,7%Nas 22.484 +0,4%Bitcoin 95.399 -0,5%Euro 1,1723 +0,3%Öl 69,71 -0,1%Gold 3.815 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins - Hang Seng beflügelt -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- BYD, Goldpreis, Vonovia, BMW, VW, Porsche, Redcare Pharmacy im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie: Erhöhtes Margenziel, Abbau Tausender Stellen und drohende Streiks im Blick Lufthansa-Aktie: Erhöhtes Margenziel, Abbau Tausender Stellen und drohende Streiks im Blick
Neue Handelswoche voraus: DAX dürfte zunächst kleine Startgewinne einfahren Neue Handelswoche voraus: DAX dürfte zunächst kleine Startgewinne einfahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Unilever Aktie

Kaufen
Verkaufen
Unilever Aktien-Sparplan
50,66 EUR +0,02 EUR +0,04 %
STU
47,47 CHF -0,53 CHF -1,10 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 123,91 Mrd. EUR

KGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JNE2

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B10RZP78

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNLYF

Barclays Capital

Unilever Overweight

08:06 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
50,66 EUR 0,02 EUR 0,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 5600 auf 5300 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Geschäft in Indien und Lateinamerika habe das Wachstum im dritten Quartal gebremst, schrieb Warren Ackerman am Montag. Der Konsumgüterkonzern habe aus seiner Sicht achtzehn Monate eines etwa vier- bis fünfjährigen Turnarounds absolviert./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
53,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
44,12 £		 Abst. Kursziel*:
20,13%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,43 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

08:06 Unilever Overweight Barclays Capital
26.09.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Unilever Underperform RBC Capital Markets
11.09.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Basler AG

TraderFox Basler liefert die Vision-Systeme für Fabrikautomatisierung und Robotik. Interessante Aktie, wenn sie 20 bis 30 % tiefer steht!
TraderFox Basler - Machine-Vision-Spezialist profitiert weiter vom Automationstrend!
TraderFox Stocks in Action: Unicredit, Basler, Rheinmetall, Eckert & Ziegler und Siemens.
EQS Group EQS-PVR: Basler AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
TraderFox Basler - Machine-Vision-Spezialist profitiert weiter vom Automationstrend!
TraderFox Basler - Robotik-Vision-Spezialist profitiert weiter vom Automationstrend!
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
EQS Group EQS-PVR: Basler AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Basler AG: Hardy Mehl, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Basler AG financial figures for the first six months of 2025: Positive business development in a continuing subdued market environment; company raises forecast for 2025
EQS Group EQS-News: Shareholders of Basler AG approve agenda items of today's Annual General Meeting
EQS Group EQS-News: 3-month results 2025: Basler AG starts the financial year with strong sales growth and a double-digit pre-tax return
EQS Group EQS-DD: Basler AG: Hardy Mehl, Transfer of own shares of the Basler AG as a share-based component of the 204 Board of Management compensation.
EQS Group EQS-DD: Basler AG: Dr. Dietmar Ley, Transfer of own shares of the Basler AG as a share-based component of the 2024 Board of Management compensation.
EQS Group EQS-Adhoc: Basler AG: Basler publishes audited financial statements for the 2024 financial year, including a forecast for 2025 and a medium-term outlook
RSS Feed
Basler AG zu myNews hinzufügen