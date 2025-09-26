Unilever Aktie
Marktkap. 123,91 Mrd. EURKGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 5600 auf 5300 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Geschäft in Indien und Lateinamerika habe das Wachstum im dritten Quartal gebremst, schrieb Warren Ackerman am Montag. Der Konsumgüterkonzern habe aus seiner Sicht achtzehn Monate eines etwa vier- bis fünfjährigen Turnarounds absolviert./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
53,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
44,12 £
|Abst. Kursziel*:
20,13%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,43 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|08:06
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|27.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research