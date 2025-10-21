Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Unilever

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 46,29 GBP abwärts.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 46,29 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 46,09 GBP. Bei 46,36 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 376.841 Unilever-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 49,10 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,08 Prozent hinzugewinnen. Am 19.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 43,11 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,86 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,83 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,30 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 03.02.2011 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,96 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

