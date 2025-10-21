DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,57 -0,3%Nas22.976 -0,1%Bitcoin96.608 +1,7%Euro1,1604 -0,4%Öl61,35 +0,7%Gold4.115 -5,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: Dow fester -- DAX schließt nach Richtungssuche im Plus -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswerte, Beyond Meat im Fokus
Top News
American Bitcoin: Krypto-Firma von Eric Trump erhält ungewöhnliche Vergünstigungen aus China American Bitcoin: Krypto-Firma von Eric Trump erhält ungewöhnliche Vergünstigungen aus China
KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co. KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
NYSE-Handel im Blick

Pluszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Dienstagnachmittag

21.10.25 20:02 Uhr
Pluszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Dienstagnachmittag | finanzen.net

Der Dow Jones performt derzeit positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
139,16 EUR 6,18 EUR 4,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
191,22 EUR 5,28 EUR 2,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola Co.
61,40 EUR 2,60 EUR 4,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Johnson & Johnson
166,56 EUR 0,34 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
257,30 EUR -1,10 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
444,45 EUR 1,40 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,46 EUR -0,70 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
227,80 EUR 9,70 EUR 4,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sherwin-Williams Co.
284,30 EUR -0,75 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
34,86 EUR -0,01 EUR -0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
47.014,9 PKT 308,3 PKT 0,66%
Charts|News|Analysen

Um 20:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,65 Prozent höher bei 47.012,09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,738 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,843 Prozent auf 46.312,88 Punkte an der Kurstafel, nach 46.706,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 46.688,25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 47.125,66 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, notierte der Dow Jones bei 46.315,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2025, wurde der Dow Jones auf 44.323,07 Punkte taxiert. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 21.10.2024, einen Wert von 42.931,60 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 10,90 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 47.125,66 Punkten. Bei 36.611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell 3M (+ 5,79 Prozent auf 163,74 USD), Coca-Cola (+ 4,03 Prozent auf 71,20 USD), Salesforce (+ 3,84 Prozent auf 264,04 USD), Amazon (+ 2,54 Prozent auf 221,97 USD) und Sherwin-Williams (+ 2,23 Prozent auf 338,63 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen JPMorgan Chase (-1,29 Prozent auf 298,47 USD), Johnson Johnson (-0,81 Prozent auf 192,16 USD), Verizon (-0,77 Prozent auf 40,49 USD), NVIDIA (-0,72 Prozent auf 181,33 USD) und Microsoft (-0,50 Prozent auf 514,22 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13.838.025 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,819 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen