Pluszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Dienstagnachmittag

NYSE-Handel im Blick

Der Dow Jones performt derzeit positiv.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,65 Prozent höher bei 47.012,09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,738 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,843 Prozent auf 46.312,88 Punkte an der Kurstafel, nach 46.706,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 46.688,25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 47.125,66 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, notierte der Dow Jones bei 46.315,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2025, wurde der Dow Jones auf 44.323,07 Punkte taxiert. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 21.10.2024, einen Wert von 42.931,60 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 10,90 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 47.125,66 Punkten. Bei 36.611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell 3M (+ 5,79 Prozent auf 163,74 USD), Coca-Cola (+ 4,03 Prozent auf 71,20 USD), Salesforce (+ 3,84 Prozent auf 264,04 USD), Amazon (+ 2,54 Prozent auf 221,97 USD) und Sherwin-Williams (+ 2,23 Prozent auf 338,63 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen JPMorgan Chase (-1,29 Prozent auf 298,47 USD), Johnson Johnson (-0,81 Prozent auf 192,16 USD), Verizon (-0,77 Prozent auf 40,49 USD), NVIDIA (-0,72 Prozent auf 181,33 USD) und Microsoft (-0,50 Prozent auf 514,22 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13.838.025 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,819 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net