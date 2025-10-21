Aktien Schweiz wenig verändert - SMI-Schwergewichte bremsen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Obwohl es im Leitindex SMI am Dienstag deutlich mehr Gewinner als Verlierer gab, hat der Schweizer Aktienmarkt nur wenig verändert geschlossen. Er reihte sich damit unter den europäischen Börsen im unteren Drittel ein. Bremsend wirkte, dass sich mit Nestle (-1,6%), UBS (-0,9%) und Roche (-0,1%) Schwergewichte unter den wenigen Verlierern fanden. Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 12.623 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 18,88 (Montag: 21,95) Millionen Aktien.

Wer­bung Wer­bung

Konjunkturseitig kamen durchwachsene Impulse von neuen Außenhandelsdaten. Sie zeigten unter anderem, dass sich die Schweizer Exporte in die USA im September erholt haben. Sie stiegen im Vergleich zum Vormonat um 43 Prozent. US-Präsident Donald Trump hatte im August einen Zoll von 39 Prozent auf Schweizer Waren verhängt, was in jenem Monat zu einem Rückgang der Exporte in die USA geführt hatte. Zugleich gingen die Exporte Schweizer Uhren aber erneut zurück. Zwar nur noch um 3,1 Prozent, verglichen mit über 16 Prozent im August, bereinigt um die Zahl der Arbeitstage und mit Blick auf die leichtere Vergleichsbasis sah es laut Marktexperten aber schlechter aus. Entsprechend gaben in der zweiten Reihe Swatch um 2,6 Prozent nach, während Richemont im SMI knapp behauptet schlossen.

Tagessieger im SMI waren nachrichtenlos Swiss Re (+1,3%) vor Zurich Insurance (+1,0%) und Lonza (+1,0%). Holcim profitierten von einem höheren Kursziel durch Jefferies und legten um 0,9 Prozent zu. Holcim hatte am Montag die Übernahme des Duisburger Baustoffkonzerns Xella für 1,85 Milliarden Euro mitgeteilt.

Huber + Suhner kamen in der zweiten Reihe um 0,6 Prozent zurück. Der Spezialist für elektrische und optische Verbindungstechnik hatte für die ersten neun Monate niedrigere Umsätze, aber einen höheren Auftragseingang gemeldet.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 11:58 ET (15:58 GMT)