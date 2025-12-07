DAX 24.165 +0,5%ESt50 5.733 +0,1%MSCI World 4.407 +0,0%Top 10 Crypto 12,14 +1,8%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.590 -0,3%Euro 1,1649 +0,1%Öl 62,36 -0,2%Gold 4.205 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen rot -- BMW bekommt neuen Chef -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, Vonovia im Fokus
Top News
EVOTEC-Aktie fällt, Novo Nordisk-Aktie höher: Novo Nordisk reduziert anscheinend Anteil EVOTEC-Aktie fällt, Novo Nordisk-Aktie höher: Novo Nordisk reduziert anscheinend Anteil
Fed wirft Schatten voraus: DAX-Anleger wagen sich vor US-Leitzinsentscheid aus der Deckung Fed wirft Schatten voraus: DAX-Anleger wagen sich vor US-Leitzinsentscheid aus der Deckung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.

Nestlé Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nestlé Aktien-Sparplan
83,50 EUR +0,54 EUR +0,65 %
STU
78,37 CHF +0,04 CHF +0,05 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 212,44 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Q4DC

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0038863350

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NSRGF

Deutsche Bank AG

Nestlé Hold

10:01 Uhr
Nestlé Hold
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
83,50 EUR 0,54 EUR 0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle vor Zahlen für 2025 von 86 auf 88 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Marktdynamik dürfte sich im Schlussquartal 2025 für den Lebensmittelkonzern nicht groß geändert haben, schrieb Tom Sykes in seinem Ausblick am Dienstag./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Hold

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
88,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
78,26 CHF		 Abst. Kursziel*:
12,45%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
78,37 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
12,29%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,40 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

10:01 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
08:46 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

finanzen.net Monats-Einschätzungen Die Expertenmeinungen zur Nestlé-Aktie im November 2025 Die Expertenmeinungen zur Nestlé-Aktie im November 2025
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé gibt am Montagnachmittag nach
finanzen.net Börse Zürich in Grün: Das macht der SMI am Nachmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI in Grün
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SLI am Montagmittag in Grün
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Verlustzone
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit Verlusten
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SMI beendet den Freitagshandel im Plus
Nestlé AG Nestlé and research partners map cocoa diversity to safeguard chocolate's future
Dow Jones Press Release: Nestle: Nestlé announces the retirement of Sanjay Bahadur
Nestlé AG Nestlé selected to join the Frontier Firm AI Initiative, a collaboration with D^3 Institute at Harvard and Microsoft
PR Newswire Pro Plan Veterinary Announces Partnership with Ease to Raise Awareness of Veterinary Behavioral Support Services
FOX Business Nestle to cut 16,000 jobs as part of cost savings initiative
MarketWatch Nestle earnings beat and 16,000 job cuts prompt biggest one-day jump in shares since 2008
New York Times Nestlé to Slash 16,000 Jobs in Cost-Cutting Push
BBC Nestle to axe 16,000 jobs as new boss pushes to cut costs
RSS Feed
Nestlé SA (Nestle) zu myNews hinzufügen