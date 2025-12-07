Nestlé Aktie
Marktkap. 212,33 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle vor Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 81 Franken auf "Hold" belassen. Im Fokus stehe die jüngste Entwicklung der Volumina und Preise, schrieb David Hayes am Montagabend. Er rechnet mit einer gemächlicheren Besserung der Profitabilität des Lebensmittelkonzerns als dies die Konsensschätzung nahelegten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
81,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
78,33 CHF
|Abst. Kursziel*:
3,41%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
78,11 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
3,70%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,20 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
