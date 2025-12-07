DAX 24.046 +0,1%ESt50 5.726 +0,0%MSCI World 4.405 +0,0%Top 10 Crypto 11,96 +0,2%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.762 -0,1%Euro 1,1642 +0,0%Öl 62,43 -0,1%Gold 4.183 -0,2%
Nestlé Aktie

Jefferies & Company Inc.

Nestlé Hold

08:46 Uhr
Nestlé Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle vor Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 81 Franken auf "Hold" belassen. Im Fokus stehe die jüngste Entwicklung der Volumina und Preise, schrieb David Hayes am Montagabend. Er rechnet mit einer gemächlicheren Besserung der Profitabilität des Lebensmittelkonzerns als dies die Konsensschätzung nahelegten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé Hold

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
81,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
78,33 CHF		 Abst. Kursziel*:
3,41%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
78,11 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
3,70%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,20 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

08.12.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
12.11.25 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

finanzen.net Monats-Einschätzungen Die Expertenmeinungen zur Nestlé-Aktie im November 2025 Die Expertenmeinungen zur Nestlé-Aktie im November 2025
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé gibt am Montagnachmittag nach
finanzen.net Börse Zürich in Grün: Das macht der SMI am Nachmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI in Grün
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SLI am Montagmittag in Grün
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Verlustzone
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit Verlusten
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SMI beendet den Freitagshandel im Plus
Nestlé AG Nestlé and research partners map cocoa diversity to safeguard chocolate's future
Dow Jones Press Release: Nestle: Nestlé announces the retirement of Sanjay Bahadur
Nestlé AG Nestlé selected to join the Frontier Firm AI Initiative, a collaboration with D^3 Institute at Harvard and Microsoft
PR Newswire Pro Plan Veterinary Announces Partnership with Ease to Raise Awareness of Veterinary Behavioral Support Services
FOX Business Nestle to cut 16,000 jobs as part of cost savings initiative
MarketWatch Nestle earnings beat and 16,000 job cuts prompt biggest one-day jump in shares since 2008
New York Times Nestlé to Slash 16,000 Jobs in Cost-Cutting Push
BBC Nestle to axe 16,000 jobs as new boss pushes to cut costs
