MÄRKTE EUROPA/Verschnaufpause nach Rally - Goldpreis korrigiert kräftig

DOW JONES--Nach dem starken Start in die Woche ist es am Dienstag an den europäischen Aktienmärkten gemächlicher zugegangen. Grundsätzliche Unterstützung sei weiter von den zuletzt gesunkenen Marktzinsen gekommen, hieß es. Für etwas Rückenwind sorgten im späten Handel weiter steigende Kurse an der Wall Street. Dort machte sich nach entsprechenden Andeutungen aus dem Weißen Haus vorsichtiger Optimismus breit, dass der "Shutdown" in Kürze beendet werden könnte. Dazu sorgte der überwiegend gute Auftakt der Berichtssaison, insbesondere in den USA, für Zuversicht.

Der DAX legte um 0,3 Prozent 24.330 Punkte zu. Für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,1 Prozent nach oben auf 5.687 Punkte. Mit 5.699 Zählern hatte der europäische Index im Verlauf des Handels ein neues Rekordhoch erreicht. Am Anleihemarkt sanken die Renditen leicht, der Euro fiel bis Börsenschluss auf 1,1621 Dollar leicht zurück. Der Goldpreis korrigierte stark und machte die starken Vortagsgewinne auf ein Rekordhoch mehr als wett. Das Edelmetall büßte 5,2 Prozent auf 4.130 Dollar je Feinunze ein. Angesichts der massiven Überkauftheit sei das eher ein positives Zeichen, hieß es.

Unilever verschiebt Magnum-Börsengang wegen US-Shutdown

Dass Unilever die geplante Ausgliederung und Börsennotierung seines Speiseeis-Geschäfts verschiebt, belastete den Kurs kaum. Der britische Konsumgüterkonzern verwies zur Begründung auf den derzeitigen Shutdown der US-Regierung. Für die Aktie ging es in London um 0,5 Prozent nach unten.

Novo Nordisk büßten 1,3 Prozent ein. Bei dem Pharmariesen werden der Chairman, sein Stellvertreter und fünf Direktoren ausgetauscht. Eine außerordentliche Hauptversammlung soll im November über die neuen Board-Mitglieder abstimmen. Die Veränderungen kommen zu einer turbulenten Zeit für Novo Nordisk, das an der Spitze des Booms von Medikamenten zur Gewichtsreduktion stand, aber Marktanteile verloren hat. Auch sollen Tausende von Arbeitsplätzen gestrichen werden.

Im DAX fielen RWE um 0,7 Prozent zurück, Siemens Energy um 2,4 Prozent. Für Druck auf die Aktien sorgten laut Händlern Pläne der EU, die Ausbaupläne für Gaskraftwerke von Wirtschaftsministerin Reiche zu unterlaufen. Reiche wolle neue Anlagen von über 20 Gigawatt bauen lassen, die EU bestehe allerdings auf maximal 12,5 GW, berichtete der Spiegel.

Mit einem Plus von 5,0 Prozent reagierten im DAX MTU Aero auf gute Zahlen und einen erhöhten Ausblick des US-Wettbewerbers GE Aerospace. MTU legt seine Zahlen am Donnerstag vor.

Im MDAX verteuerten sich Sartorius um 3,6 Prozent nach oben auf 238,80 Euro. Die Analysten von Jefferies hatten das Kursziel auf 275 Euro angehoben.

Friedrich Vorwerk erhöht erneut die Prognose

Im SDAX machten Friedrich Vorwerk einen Satz um 19,0 Prozent nach oben. Der Anbieter von Energie-Infrastruktur erhöhte nach einem starken dritten Quartal erneut seine Prognose. Der Umsatz stieg um 39 Prozent an, das operative Ergebnis legte um 101 Prozent zu. Für die Aktie der Mutter MBB ging es um 9,5 Prozent nordwärts.

Mit einer Kaufempfehlung von Berenberg ging es für Secunet um 6,8 Prozent aufwärts. Secunet ist ein Anbieter von Cybersicherheitslösungen. Weil der öffentliche Sektor 90 Prozent des Umsatzes ausmache, sehen die Berenberg-Analysten das Unternehmen bestens positioniert.

Prosieben reagierten mit Einbußen auf die Nachricht, dass nach der Übernahme durch MFE-Mediaforeurope der Vorstand ausgetauscht wird. Die Aktie ging 1,2 Prozent niedriger aus dem Tag.

Der Börsenneuling TKMS büßte nach seinem erfolgreichen Debüt vom Montag 3,2 Prozent ein auf 78,50 Euro. Die Aktie hatte am Montag mit 60 Euro eröffnet, war auf 107 Euro gestiegen, beendete den Handel dann aber mit 81,10 Euro deutlich unter dem Tageshoch. Der Kurs der Mutter Thysssenkrupp gab sogar um 6,6 Prozent nach.

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.686,83 +0,1% +16,0%

Stoxx-50 4.792,61 +0,0% +11,2%

Stoxx-600 573,30 +0,2% +12,7%

XETRA-DAX 24.330,03 +0,3% +21,8%

FTSE-100 London 9.403,57 k.A. +14,2%

CAC-40 Paris 8.258,86 +0,6% +11,2%

AEX Amsterdam 966,58 +0,0% +10,0%

ATHEX-20 Athen 5.099,23 +1,3% +41,0%

BEL-20 Bruessel 5.045,84 +0,3% +18,0%

BUX Budapest 103.424,15 -0,4% +30,8%

OMXH-25 Helsinki 5.172,91 +0,2% +19,6%

ISE NAT. 30 Istanbul 10.467,20 k.A. +6,7%

OMXC-20 Kopenhagen 1.581,17 -0,8% -24,2%

PSI 20 Lissabon 8.272,22 -0,6% +30,5%

IBEX-35 Madrid 15.767,10 -0,4% +36,5%

FTSE-MIB Mailand 42.648,28 +0,6% +24,0%

OBX Oslo 1.556,63 +0,1% +16,9%

PX Prag 2.340,83 -0,1% +33,1%

OMXS-30 Stockholm 2.754,25 +0,7% +10,2%

WIG-20 Warschau 2.912,05 -0,2% +33,1%

ATX Wien 4.626,24 +0,3% +25,9%

SMI Zuerich 12.622,70 -0,1% +8,9%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1624 -0,2% 1,1645 1,1661 +12,4%

EUR/JPY 176,38 +0,5% 175,46 175,50 +7,7%

EUR/CHF 0,9243 +0,2% 0,9225 0,9223 -1,7%

EUR/GBP 0,8677 -0,1% 0,8685 0,8686 +4,9%

USD/JPY 151,75 +0,7% 150,68 150,50 -4,2%

GBP/USD 1,3396 -0,1% 1,3409 1,3424 +7,2%

USD/CNY 7,0973 -0,1% 7,1036 7,1020 -1,5%

USD/CNH 7,1235 +0,0% 7,1230 7,1223 -2,9%

AUS/USD 0,6503 -0,2% 0,6516 0,6515 +5,3%

Bitcoin/USD 113.234,30 +2,4% 110.601,75 111.302,70 +16,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,32 57,02 +0,5% 0,30 -20,4%

Brent/ICE 61,32 61,01 +0,5% 0,31 -18,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.137,61 4.356,41 -5,0% -218,80 +66,0%

Silber 49,04 52,34 -6,3% -3,31 +81,4%

Platin 1.332,19 1.410,38 -5,5% -78,19 +61,0%

Kupfer 4,99 5,04 -1,0% -0,05 +21,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

October 21, 2025 12:12 ET (16:12 GMT)