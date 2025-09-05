UBS AG

Unilever Sell

15:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach Mittelfristzielen der Eiscremesparte Magnum auf "Sell" mit einem Kursziel von 4120 Pence belassen. Die Zielsetzungen für die mittlerweile eigenständige Sparte seien keine große Überraschung, schrieb Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bis Anleger diesen vertrauten, werde es aber wohl noch einige Quartale dauern. Es seien erst konkrete Beweise dafür notwendig, dass Magnum dazu in der Lage sei, den eigenen Ambitionen konsequent gerecht zu werden./rob/tih/gl

