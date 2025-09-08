Unilever Aktie
Marktkap. 134,83 Mrd. EURKGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 3900 Pence auf "Underperform" belassen. Das anlässlich des Kapitalmarkttages von der Magnum Ice Cream Company ausgegebene, mittelfristige Wachstumsziel erscheine recht ambitioniert, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. Die Pressemitteilung der Unilever-Eissparte, die an die Börse gehen will, habe allerdings klargestellt, dass es nicht in jedem Jahr erreicht werde./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 06:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 06:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Underperform
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
39,00 £
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
54,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
46,53 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,05 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
