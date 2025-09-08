DAX 23.710 -0,4%ESt50 5.365 +0,0%Top 10 Crypto 15,80 +0,0%Dow 45.515 +0,3%Nas 21.799 +0,5%Bitcoin 95.977 +0,8%Euro 1,1745 -0,1%Öl 66,66 +0,6%Gold 3.650 +0,4%
Unilever Aktie

54,16 EUR -0,06 EUR -0,11 %
STU
46,53 GBP -0,43 GBP -0,92 %
LSE
Marktkap. 134,83 Mrd. EUR

KGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Symbol UNLYF

RBC Capital Markets

Unilever Underperform

13:36 Uhr
Unilever Underperform
Unilever plc
54,16 EUR -0,06 EUR -0,11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 3900 Pence auf "Underperform" belassen. Das anlässlich des Kapitalmarkttages von der Magnum Ice Cream Company ausgegebene, mittelfristige Wachstumsziel erscheine recht ambitioniert, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. Die Pressemitteilung der Unilever-Eissparte, die an die Börse gehen will, habe allerdings klargestellt, dass es nicht in jedem Jahr erreicht werde./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 06:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 06:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

39,00 £
-
-
50,05 £

Analysen zu Unilever plc

13:36 Unilever Underperform RBC Capital Markets
04.09.25 Unilever Sell UBS AG
04.09.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
15.08.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Unilever Outperform Bernstein Research
