RBC Capital Markets

Unilever Underperform

13:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 3900 Pence auf "Underperform" belassen. Das anlässlich des Kapitalmarkttages von der Magnum Ice Cream Company ausgegebene, mittelfristige Wachstumsziel erscheine recht ambitioniert, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. Die Pressemitteilung der Unilever-Eissparte, die an die Börse gehen will, habe allerdings klargestellt, dass es nicht in jedem Jahr erreicht werde./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 06:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 06:21 / EDT

