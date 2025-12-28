Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag.
Um 09:40 ist Bitcoin 87.779,23 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 0,03 Prozent niedriger als am Vortag (87.805,30 US-Dollar).
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 1,7 Prozent auf 11,38 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 23,5 Prozent.
Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 0,38 Prozent auf 79,87 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 80,18 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,29 Prozent auf 2.939,95 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.948,58 US-Dollar.
Zudem gibt Bitcoin Cash am Sonntagvormittag nach. Um 0,54 Prozent auf 619,71 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 623,09 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,873 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:40 bei 1,872 US-Dollar.
Zudem gibt Monero am Sonntagvormittag nach. Um 0,70 Prozent auf 449,80 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 452,97 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3692 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,3737 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2205 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,2244 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,2835 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2846 US-Dollar.
Zudem gewinnt Binancecoin am Sonntagvormittag hinzu. Um 0,01 Prozent auf 844,49 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 844,43 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1242 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,1240 US-Dollar.
Währenddessen wird Solana bei 124,36 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (124,62 US-Dollar).
Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 1,08 Prozent auf 12,82 US-Dollar, nach 12,69 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 0,41 Prozent auf 12,44 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 12,49 US-Dollar wert.
Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,451 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:40 bei 1,453 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
