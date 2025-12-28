DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,94 -5,7%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.496 -0,1%Euro1,1776 ±0,0%Öl60,64 -2,6%Gold4.533 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Nike 866993 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Bitcoin & Co: Diese Krypto-Themen werden wichtig im neuen Jahr Bitcoin & Co: Diese Krypto-Themen werden wichtig im neuen Jahr
DroneShield-Aktie im Blick: Millionenauftrag im asiatisch-pazifischen Raum gesichert DroneShield-Aktie im Blick: Millionenauftrag im asiatisch-pazifischen Raum gesichert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

28.12.25 09:48 Uhr
Bitcoin-Kurs & Digitalwährungen: Das ist der Stand am Vormittag | finanzen.net

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
69.144,0037 CHF -71,1568 CHF -0,10%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
74.495,7608 EUR -76,6644 EUR -0,10%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
64.899,5612 GBP -141,4233 GBP -0,22%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.729.595,0478 JPY -17.641,4834 JPY -0,13%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
87.715,0299 USD -90,2685 USD -0,10%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.312,1694 CHF -12,1352 CHF -0,52%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.491,1316 EUR -13,0745 EUR -0,52%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.170,2356 GBP -13,8966 GBP -0,64%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
459.116,4427 JPY -2.527,5737 JPY -0,55%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.933,1828 USD -15,3945 USD -0,52%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
97,7237 CHF -0,5090 CHF -0,52%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
105,2875 EUR -0,5484 EUR -0,52%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
91,7249 GBP -0,5837 GBP -0,63%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
19.404,5294 JPY -106,0631 JPY -0,54%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
123,9708 USD -0,6458 USD -0,52%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
665,5518 CHF -0,0933 CHF -0,01%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
717,0656 EUR -0,1005 EUR -0,01%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
624,6966 GBP -0,8053 GBP -0,13%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
132.155,4506 JPY -52,2991 JPY -0,04%
Charts|News
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
844,3089 USD -0,1183 USD -0,01%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,4688 CHF -0,0079 CHF -0,53%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,5825 EUR -0,0085 EUR -0,53%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,3787 GBP -0,0090 GBP -0,65%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
291,6621 JPY -1,6375 JPY -0,56%
Charts|News

Um 09:40 ist Bitcoin 87.779,23 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 0,03 Prozent niedriger als am Vortag (87.805,30 US-Dollar).

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 1,7 Prozent auf 11,38 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 23,5 Prozent.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 0,38 Prozent auf 79,87 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 80,18 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,29 Prozent auf 2.939,95 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.948,58 US-Dollar.

Zudem gibt Bitcoin Cash am Sonntagvormittag nach. Um 0,54 Prozent auf 619,71 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 623,09 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,873 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:40 bei 1,872 US-Dollar.

Zudem gibt Monero am Sonntagvormittag nach. Um 0,70 Prozent auf 449,80 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 452,97 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3692 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,3737 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2205 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,2244 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,2835 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2846 US-Dollar.

Zudem gewinnt Binancecoin am Sonntagvormittag hinzu. Um 0,01 Prozent auf 844,49 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 844,43 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1242 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,1240 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 124,36 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (124,62 US-Dollar).

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 1,08 Prozent auf 12,82 US-Dollar, nach 12,69 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 0,41 Prozent auf 12,44 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 12,49 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,451 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:40 bei 1,453 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com