Profitabler APT-Einstieg?

Wie viel Anleger mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren hätten

28.12.25 11:03 Uhr
So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Aptos Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
1,7385 USD -0,0142 USD -0,81%
Charts|News

Am 27.12.2024 wurde Aptos bei 8,713 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in APT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 11,48 Aptos. Die Investition hätte nun einen Wert von 20,12 USD, da Aptos am 27.12.2025 1,753 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 79,88 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief von APT wurde am 18.12.2025 erreicht und liegt bei 1,451 USD. Am 06.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 10,16 USD.

Redaktion finanzen.net

