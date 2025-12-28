DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,94 -5,7%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.594 ±0,0%Euro1,1776 ±0,0%Öl60,64 -2,6%Gold4.533 +1,2%
Anlage im Check

Sui: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen

28.12.25 11:03 Uhr
Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Sui gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
1,4550 USD 0,0044 USD 0,30%
Charts|News

Vor 1 Jahr war ein Sui 4,081 USD wert. Bei einer Investition von 1.000 USD in SUI zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 245,04 Sui. Da sich der SUI-USD-Kurs gestern auf 1,451 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 355,47 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64,45 Prozent abgenommen.

Am 18.12.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,345 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Sui liegt derzeit bei 5,296 USD und wurde am 04.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com