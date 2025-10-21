Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Nachmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 46,30 GBP abwärts.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Unilever befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,6 Prozent auf 46,30 GBP ab. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 46,09 GBP. Mit einem Wert von 46,36 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 750.526 Unilever-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 49,10 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 6,05 Prozent Luft nach oben. Am 19.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 6,89 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Unilever-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,30 GBP.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 03.02.2011 vor. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 9,29 Mrd. GBP gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.
Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.
Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,96 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.2024
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
