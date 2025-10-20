DAX24.132 +1,3%Est505.652 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.281 +2,2%Euro1,1657 ±-0,0%Öl61,00 -0,6%Gold4.258 +0,2%
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verliert am Montagmittag

20.10.25 12:04 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verliert am Montagmittag

Die Aktie von Unilever gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 46,54 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
53,50 EUR -0,38 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Unilever-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 46,54 GBP abwärts. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 46,09 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 46,11 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 283.360 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 49,10 GBP markierte der Titel am 23.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 7,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,30 GBP je Unilever-Aktie an.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Unilever.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,96 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

