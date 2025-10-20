Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Unilever gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 46,14 GBP.

Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,1 Prozent auf 46,14 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 46,09 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,11 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.918 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 23.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,10 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 6,03 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,11 GBP am 19.02.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,30 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Am 04.02.2027 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,96 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

