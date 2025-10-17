Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Zum Vortag unverändert notierte die Unilever-Aktie zuletzt im London-Handel bei 45,91 GBP.
Mit einem Kurs von 45,91 GBP zeigte sich die Unilever-Aktie im London-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 45,93 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 45,60 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,87 GBP. Zuletzt wechselten via London 94.410 Unilever-Aktien den Besitzer.
Am 23.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,10 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 6,50 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 19.02.2025 auf bis zu 43,11 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 6,09 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 48,30 GBP.
Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,96 EUR im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.2024
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
