Aus Protest

Unilever-Aktie gibt ab: Ben & Jerry's-Mitgründer verlässt vor Abspaltung das Unternehmen

17.09.25 10:14 Uhr
Unilever-Aktie fällt: Ben & Jerry's-Mitgründer geht | finanzen.net

Der Mitgründer von Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, verlässt das Unternehmen nach 47 Jahren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
52,34 EUR 0,12 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In Mitteilungen auf Instagram und X begründete er seinen Abgang damit, dass das Unternehmen nicht mehr hinter den sozialen Gerechtigkeitsthemen stehe, die Kern seines Geschäfts gewesen seien. Unilever spaltet das Speiseeisgeschäft - und damit auch Ben & Jerry's - in ein neues Unternehmen mit dem Namen The Magnum Ice Cream Company ab.

Wer­bung

"Es ist zutiefst enttäuschend, zu dem Schluss zu kommen, dass diese Unabhängigkeit, die eigentliche Grundlage unseres Verkaufs an Unilever, nicht mehr vorhanden ist", schrieb Greenfield in seinen Social-Media-Beiträgen, die im Namen von Greenfield auf dem Account von Mitbegründer Ben Cohen veröffentlicht wurden.

Ein Sprecher von The Magnum Ice Cream Company sagte, man sei dankbar für Greenfields Rolle bei der Gründung des Eiscreme-Unternehmens und bekenne sich zu der Mission des Unternehmens aus produktbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Verpflichtungen.

"Wir sind mit seiner Sichtweise nicht einverstanden und haben versucht, beide Mitgründer in ein konstruktives Gespräch darüber einzubinden, wie die starke, wertebasierte Position von Ben & Jerry's in der Welt gestärkt werden kann", teilte das Unternehmen mit.

Wer­bung

Unilever hat Ben & Jerry's 2000 übernommen. Dabei wurde vereinbart, dass die Marke weiterhin über soziale Standpunkte und Marketing frei entscheiden kann. Seither gab es mehrere Streitereien mit dem Mutterkonzern etwa über die Entlassung von CEO Davon Stever oder den sozialen Aktivismus von Ben & Jerry's, vor allem zum Thema Israel und Palästina.

"Ben & Jerry's wurde zum Schweigen gebracht und aus Angst, die Mächtigen zu verärgern, ins Abseits gedrängt", schrieb Greenfield. Der andere Mitgründer, Cohen, hat vergangene Woche am Rande des ersten Kapitalmarkttages der neuen Eiscreme-Gesellschaft protestiert. Er forderte die Unabhängigkeit von Ben & Jerry's. Bei früherer Gelegenheit hatten die beiden Gründer gesagt, sie wollten die Marke zurückkaufen. CEO Peter ter Kulve sagte jedoch beim Kapitalmarkttag, diese stehe nicht zum Verkauf.

Im XETRA-Handel gibt die Unilever-Aktie zeitweise 0,46 Prozent auf 52,28 Euro ab.

Von Aimee Look

DOW JONES

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

mehr Analysen