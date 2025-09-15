Unilever-Aktie verliert aber: Interimsfinanzchef Srinivas Phatak wird dauerhaft zum CFO
Der Konsumgüterhersteller Unilever hat Interimsfinanzchef Srinivas Phatak mit sofortiger Wirkung zum permanenten CFO ernannt.
Werte in diesem Artikel
Wie der Konsumgüterhersteller mitteilte, wird Phatak, der seit der Ernennung seines Vorgängers Fernando Fernandez zum CEO interimistisch als CFO bei Unilever tätig war, diese Funktion mit sofortiger Wirkung fest übernehmen.
Die Papiere von Unilever verlieren am Dienstag in London zeitweise 0,70 Prozent auf 45,55 GBP.
DOW JONES
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
