Unilever im Fokus
Mit sofortiger Wirkung

Unilever-Aktie verliert aber: Interimsfinanzchef Srinivas Phatak wird dauerhaft zum CFO

16.09.25 09:32 Uhr
Unilever-Aktie fällt aber: Unilever ernennt Interimslösung Phatak zum festen Finanzchef | finanzen.net

Der Konsumgüterhersteller Unilever hat Interimsfinanzchef Srinivas Phatak mit sofortiger Wirkung zum permanenten CFO ernannt.

Wie der Konsumgüterhersteller mitteilte, wird Phatak, der seit der Ernennung seines Vorgängers Fernando Fernandez zum CEO interimistisch als CFO bei Unilever tätig war, diese Funktion mit sofortiger Wirkung fest übernehmen.

Die Papiere von Unilever verlieren am Dienstag in London zeitweise 0,70 Prozent auf 45,55 GBP.

DOW JONES

